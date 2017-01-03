Москва, 3 января, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») настаивает на реорганизации системы финансирования профессионального спорта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Рубинский. Динамо 60-х

«Еще совсем недавно наши футбольные, волейбольные, хоккейные и баскетбольные команды регулярно занимали самые высокие места на международных аренах. А что мы имеем сейчас? Отдельные успехи, такие, как победа волейболистов в Лондоне или гандболистов в Рио-де-Жанейро, становятся исключением из правил», — возмущен он.

Все игровые виды спорта, и особенно футбол, остро нуждаются в схеме гибкого налогообложения для частных инвесторов и государственно-частных компаний и корпораций, именно они должны финансировать профессиональный спорт, полагает Газзаев.

«А Минспорта должно координировать, а не подменять собой национальные федерации, которые занимаются профессиональным спортом высших достижений», — говорит депутат.