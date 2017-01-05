Москва, 5 января, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») настаивает на подготовке концепции международной политики в области спорта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олимпийский флаг

«Очевидно, что современное олимпийское движение кардинально изменилось, поэтому необходимо определить у нас в стране силы, которые предложат пути консолидации и сотрудничества с международным Олимпийским комитетом», — отметил Газзаев.

Россия внесла в развитие мирового спорта столь огромный вклад, что имеет полное право и возможности, во-первых, оградить себя от необоснованных и явно предвзятых нападок, а во-вторых, сформулировать конкретные предложения, связанные с дальнейшим развитием мирового спорта, говорит депутат.

«Имея такие заслуги и такое влияние, мы обязаны более инициативно участвовать в формировании олимпийского движения для открытого конструктивного обсуждения и выработки предложений для Международного олимпийского комитета», — считает он.