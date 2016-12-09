Москва, 9 декабря, 2016, 15:58 — ИА Регнум.



Модест Колеров ИА REGNUM Брестская крепость

В последние дни в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Редакция ИА REGNUM категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными.

Редакция ИА REGNUM подтверждает своё неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии.

Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.

Редакция уверена, что названные действия спецслужб являются провокационными и предательскими по отношению к Белоруссии и России, инспирированными с целью толкнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко по пути экс-президента Украины Виктора Януковича.