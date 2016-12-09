Гамбург, Германия, 9 декабря, 2016, 15:50 — ИА Регнум. 8 декабря в Гамбурге состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана. О встрече стало известно только сегодня, 9 декабря, ранее о переговорах ничего не сообщалось, более того, пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев говорил, что «в результате деструктивной политики Армении и попыток уклониться от встречи предложенную сопредседателями встречу в формате 2+3 (Азербайджан, Армения + Россия, США, Франция) на уровне министров провести не удалось».

Эдвард Налбандяна и Эльмар Мамедъяров

«8 декабря по инициативе и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Гамбурге состоялась встреча министров иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна и Азербайджана Эдварда Мамедъяров», — говорится в сообщении на сайте МИД Армении.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, который обвинял Армению в срыве встречи, также подтвердил данный факт. Он отметил, что 8-го декабря по приглашению сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялся совместный рабочий ужин министров иностранных дел стран-сопредседателей, Армении и Азербайджана: «До этого Армения всячески избегала встречи в формате 2+3, не выражала отношения к данному предложению, выдвинутому французской стороной до Гамбургской встречи. На ужине был проведен обмен мнениями о продолжении переговорного процесса в следующем году и в связи с другими вопросами повестки».

Никаких подробностей встречи до сих пор не сообщается.

О ужине глав МИД двух стран не упоминается и в заявлении глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Примечательно также, что на встрече Налбандяна и Мамедъяров не присутствовали главы МИД России, США и Франции. О том, что в Гамбурге готовится встреча формате 2+3 неоднократно сообщалось ранее.