Москва, 9 декабря, 2016, 15:41 — ИА Регнум. В Москву с понедельника, 12 декабря, придут морозы — температура воздуха опустится до — 20 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Виктор Цыплаков. Мороз и солнце

Днем на следующей неделе похолодает до — 15 градусов, ночью ожидается до — 17 — — 20 градусов. До минимальных значений столбик термометра опустится ночью во вторник 13 декабря и ночью в среду 14 декабря.

Уточняется, что такие показатели будут ниже климатической нормы на 7−8 градусов.