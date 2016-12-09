Вашингтон, 9 декабря, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон, впервые выступивший с официальной речью после отставки, выразил опасения в отношении будущего евро. Об этом сообщает Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Не знаю, сколько она еще протянет», — заявил Кэмерон о европейской валюте в ходе встречи со студентами университета ДеПау в американском штате Индиана. Бывший премьер-министр добавил, что в дальнейшем еврозону ожидают еще большие проблемы. По его словам, евро не работает так, как это было запланировано изначально.

Что касается референдума по Brexit, то о его проведении Кэмерон не жалеет. Он отметил, что «популизм уже стоил ему работы». Кэмерон пояснил, что выступал за проведение референдума, так как этот вопрос «отравлял» политику Великобритании на протяжении четырех последних десятилетий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дэвид Кэмерон покинул пост премьер-министра Великобритании 13 июля 2016 года, после того, как в результате референдума, состоявшегося 23 июня, большая часть британцев высказалась за выход страны из состава ЕС. Кэмерон поддерживал проведение референдума и находился на стороне тех, кто говорил о необходимости отстаться в Евросоюзе. На посту главы правительства Кэмерона сменила Тереза Мэй.