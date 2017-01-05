Москва, 5 января, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Переложить на государство обязанность по выплате зарплаты в случае задержки их выплат работникам предложил депутат Госдумы Сергей Пантелеев, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Ян Брейгель Младший. Адам за работой в поле

«Давайте примем решение, что при задержке выплаты заработной платы, например, более одного месяца вне зависимости от форм собственности, государство погашает задолженность и всеми своими силами, а при желании у него этого очень достаточно, разбирается с нарушителями», — предложил парламентарий.

По разным оценкам от 35% до 50% компаний планируют сократить заработную плату и производство, до 50% говорят о готовящихся увольнениях, порядка 47% остро испытывают нехватку оборотных средств, говорит депутат, задолженность по заработной плате на октябрь 2016-го примерно 3,7 млрд рублей. «Думаю, что задержка на одну, две, три недели в эту сумму не входит», — указал он.

«И фраза «идите в суд» уже многих раздражает. Одними решениями судов и прокуратуры проблему не решить и делать крайними одних директоров предприятий (не в их защиту будет сказано), которые, мол, не хотят платить, это заблуждение. Хотя гады встречаются, надо отметить», — заявил Пантелеев.