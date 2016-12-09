Чебоксары, 9 декабря, 2016, 17:44 — ИА Регнум. 8 декабря глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков встретился с горожанами в рамках проекта «Открытый город». Зал дворца культуры Агрегатного завода был переполнен — чебоксарцы оккупировали даже балкон, как это бывает разве что на концертах знаменитостей. В холле дежурил наряд полиции. В отличие от предыдущих «выходов в народ», атмосфера нынешней встречи была накалена — да так, что внезапно переставали работать все микрофоны. Горожане вскипали от любого неосторожно сказанного слова, и Алексею Ладыкову порой с трудом удавалось сдерживать натиск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Обсуждение перед заполнением анкет

Первый взрыв негодования произошёл уже на первых минутах отчёта, когда был поднят вопрос о средней зарплате в Чебоксарах: народ разом охнул, узнав, что в городе она составляет аж 27,5 тыс. рублей — выступление сити-менеджера поглотил набирающий силы народный гул. Доклад даже пришлось ненадолго прервать. Второй перекрёстной огневой точкой стала зарплата бюджетников. В то же время звучали и слова благодарности, и аплодисменты, которые доставались не только градоначальнику, но и звучали в знак одобрения вопросов, звучавших в зале. Волны народной благодарности и гнева накатывали и откатывали, как во время прибоя. Водоворот эмоций вызвали, в частности, такие темы, как работа «Коммунальных технологий», «разливайки», жилищное строительство и особенности благоустройства города.

Алексей Ладыков проводит такие встречи уже третий год, общаясь с жителями на разных площадках, и каждый раз зал выбирается вместительнее: жители стекаются на эти встречи, которые становятся ещё и кабинетами публичной психологической разгрузки. «Мы открыты, и я не боюсь ни одного вопроса», — подчёркивает мэр чувашской столицы. Предпочитая, как совсем недавно призывал Владимир Путин в своём послании, «честно и открыто разговаривать с людьми», а «не прятаться в служебных кабинетах». Нынешняя встреча показала, что чебоксарскому градоначальнику приходится держать ответ не только за работу муниципальных властей, но и республиканских, при этом не переводя «стрелки» и не снимая ответственность за ситуацию, какой бы беспросветной она ни казалась.

Бедность

Одной из таких тем стало нищание населения: реальный уровень зарплаты и доходов снижается. Хотя номинально зарплата растёт и достигла в среднем в Чебоксарах 27,5 тыс. рублей. В этом месте зал запротестовал. «Если жена Малова (лидер чувашских единороссов и вице-спикер Госсовета Николай Малов) получает в год 41 млн рублей, а Бадаева (депутат Госсовета и директор хлебозавода) — 12 млн рублей, то, конечно, в среднем на город получается 27 тыс. рублей. А у меня жена работала санитаркой за 7 тыс. рублей. И ей говорят, что если что-то не нравится — пусть уходит. Медсестра там получает не более 10 тыс. рублей, врачи — 20 тыс. рублей, а уж сколько главврач — вопрос», — возмущённо заметил горожан. «Не живем, а выживаем», — вторили ему соседи.

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Зал ждал ответа, восприняв в штыки попытки объяснить, что статданные формируются на основании информации от крупных предприятий и без учёта малого бизнеса. «Тема болезненная, острая. Перекосы, конечно, есть. Вы правильно обозначаете. Большая часть получает ниже 20 тыс. рублей», — вынужден был признать Алексей Ладыков, подчеркнув, что «нужно создавать высокотехнологичную, конкурентную продукцию, нужно обучаться и получать новые специальности», создавать новые рабочие места. В зале закивали. Он отметил, что и среди рядовых бюджетников есть те, кто получает и по 20 тыс., и по 30 тыс. рублей, приведя в качестве примера учительские доходы: «Хотя понимаем, что есть и 13 тыс. рублей. Мы это отслеживаем».

«Сочувствую этим людям, они получают маленькую зарплату — 7 тыс. рублей. Начал говорит, что нужно со школы, с университета думать о том, кем ты станешь», — неосмотрительно заявил глава администрации. Зал ахнул — чиновники охнули. Все ряды разом включились в обсуждение. Ладыкову потребовались недюжинные силы, чтобы остановить народный гул. В зале стали учить молодого градоначальника: все профессии нужны, все люди важны. И ему не оставалось ничего другого, как согласиться и пригласить на работу к себе в мэрию: «У меня, например, в администрации города есть несколько вакансий на зарплату в 20, 30, 40 тыс. рублей. На одну из вакансий не могу найти полгода человека. Приходите к нам работать».

«Коммунальные технологии»

Аплодисментами горожане поддержали вопрос о расторжении договора мэрии с компанией «Коммунальные технологии». Алексей Ладыков подтвердил, что город «ведет судебный процесс», но «не всё просто».

«Эта тема тоже многих волнует. Администрация города действительно ведёт судебный процесс по расторжению договора с этим предприятием. У этого предприятия долги. Это предприятие не может своевременно оплачивать за газ, зарплата небольшая и, как вы говорите, тариф. И здесь я прошу не путать: они не покупают за 500 рублей теплоэнергию и продают за 1600 рублей — большая часть энергии вырабатывается ими в собственных котельных. А себестоимость там гораздо дороже. У них более 50 котельных расположены на территории города, где они сами вырабатывают тепло и продают. Поэтому здесь вопрос непростой. И сегодня мы изучаем расчёты этого тарифа. И вполне вероятно, что тариф будет пересмотрен», — сказал сити-менеджер, отметив, что Чебоксарах находятся в середняках в Поволжье по плате за отопление.

Небоскрёб как «бельмо на глазу»

«Как вы допустили это строительство? На века оставили это бельмо глазу города», — критиковал мэрию за строящуюся высотку в центр Чебоксар, искалечившую набережную, заслуженный работник культуры Чувашии Юрий Пичугин. Глава администрации напомнил, что проект строительства был утверждён ещё при прежнем руководстве, в 2007 году. «Это не объяснения, так как когда вы хотите провести свою линию, вы её проводите», — перебил градоначальника Пичугин, и зал поддержал его аплодисментами.

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«Мы стремимся к тому, чтобы этого не было. Мы учитываем мнение граждан. Сегодня этих проблем стало меньше. Но не всегда это у нас получается. Есть несколько проигрышей в суде, где мы не смогли отстоять права. Когда у застройщика есть все документы, когда у него есть выделенный земельный участок, когда есть проект и экспертиза, мы не имеем право отказать в выдаче разрешения строительства. В этих случаях администрация города проигрывает, и ещё возмещает пени, штрафы, убытки за то, что мы отклонили строительство. Этот объект, действительно, не вписался. Мне он тоже не нравится. Мы сейчас работаем с руководителем компании «Старко», которого я, кстати, сегодня тоже вызывал, для того, чтобы этот фасад облагородить. Чтобы это была не просто бетонная коробка, а чтобы это был интересный фасад», — сказал Алексей Ладыков.

Жалобы на застройщиков

В ходе встречи был поднят вопрос о точечной застройке. Алексей Ладыков подчеркнул, что уплотнительной застройки в городе нет уже 3−4 года, все подобные стройки могут быть начаты только с одобрения самих горожан. Ему попытались припомнить ситуацию с застройкой по проспекту Тракторостроителей, когда жители выходили на митинги против застройщика Алексея Лапина (бывший депутат горсобрания Чебоксар от КПРФ, ныне отбывает наказание за мошенничество).

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«Администрация не была на стороне Лапина, эта застройка была бы по-настоящему уплотнительной. Мы занимали позицию на стороне жителей, и представляли юристов в суде. Это был сложный процесс, арендатор данного земельного участка был активен. Он судился, через суд получал документы — тем не менее, параллельно совершал мошеннические действия, за что и был осуждён. Никакой уплотнительной застройки в городе быть не должно, хотя по ряду площадок вопросы пока остаются», — признал глава администрации. Ответом были благодарные отзывы и аплодисменты.

Застраиваемый микрорайон «Шанхай» — «Кувшинка» продолжает удивлять. На этот раз к Алексею Ладыкова обратилась бывшая жительница, дом которой сгорел, они вынуждены были снимать квартиру — а в это время на их участке «другие люди построили дом». «Индивидуальный случай. Разберёмся», — пообещал мэр.

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Бойкот против дороги и АЗС

К градоначальнику как к последней инстанции обратились жильцы дома по проспекту Тракторостроителей: с их слов, через их придомовую территорию от микрорайона «Солнечный» застройщик проложил «самовольную дорогу» вопреки плану и закону. «Мы можем, конечно, забаррикадировать её», — предупредили горожане, сообщив, что прокуратура поддержала жителей и что они уже написали соответствующую петицию. «Если есть нарушение — дом они не сдадут», — заверил Алексей Ладыков.

Сбор подписей идёт и в связи с началом строительства заправочной станции по улице Чернышевского, хотя рядом — газовая котельная, больница, образовательные учреждения. «Начали строить заправку, перелопатили всю корневую систему деревьев. Жители против бензозаправки, собираем подписи», — сказали горожане. Чиновники пообещали съездить на место строительства.

«Разливайки» и «шаурманы»

Горожане также жаловались на круглосуточно работающие питейные заведения с «гулянками», «безобразиями» и круглосуточно пьяными посетителями, а также на криминогенную обстановку на этих территориях. Мэр сообщил, что с декабря ужесточены правила функционирования подобных точек — в результате могут закрыться более 20 таких заведений, всего под вопросом — участь свыше 70. Кроме того, планируется их оснастить камерами видеонаблюдения.

Пожаловались и на растущее число киосков с шаурмой — на что Алексей Ладыков пояснил, что ряд предпринимателей открытые ранее торговые точки переоборудовали «под шаурму». «Мне это тоже не нравится», — сказал сити-менеджер, заверив, что соответствующие решения город будет принимать после истечение сроков договора с предпринимателями.

ЖКХ

Традиционно ряд вопросов касался сферы жилищно-коммунального хозяйства, но в основном это были частные ситуации. Жаловались на то, что в квартире всего 13 градусов тепла, что ремонтники «забыли включить отопление» после завершения работ. Жаловались даже на то, что не могут «поймать» в управляющей компании сантехников и электриков. Анекдотический характер носила жалоба на слишком яркое ночное освещение, блики которого «попадают в окна». «Все в этой жизни относительно, и не всегда получается удовлетворить всех, но большинство поддерживается», — с улыбкой отметил Алексей Ладыков, напомнив, что раньше жильцы обращались с жалобами на недостаточное освещение, ссылаясь на криминогенную обстановку.

За что благодарили

Благодарность была высказана за организацию активного отдыха — особенно, за строительство хоккейных коробок, чтобы «наши у канадцев выиграли». За то, что город взялся за ремонт тротуаров. За то, что строятся детские сады. За то, что появляются новые школы. За ремонт и строительство бассейнов. За благоустройство дворов. За то, что взялись за реконструкцию набережной, которую хотят сделать «визитной туристической карточкой». За работу по профилактике преступности.

«Спасибо за встречу!», — послышались под занавес крики из зала. «Нам надо чаще контачить. Среди общественности много квалифицированных кадров», — последовало из зала предложение, встреченное аплодисментами.

Самые терпеливые горожане после окончания встречи облепили главу администрации, продолжив общение уже на сцене, без микрофонов, лицом к лицу.