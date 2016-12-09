Ярославль, 9 декабря, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Увеличение платы граждан за капремонт стало поводом для острой дискуссии в стенах Ярославской областной думы. Члены комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике уличили правительство региона в лукавстве и отказались принимать решение по законопроекту об изменении регионального стандарта стоимости капремонта жилого помещения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Как уже сообщало ИА REGNUM, этот законопроект внесен в региональное заксобрание врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым. По сути, его принятие легитимизирует постановление правительства о повышении минимального размера взноса за капремонт до 7 рублей с квадратного метра. В настоящее время жители области платят 6,37 рубля.

Однако, по словам директора департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области Андрея Лукашова, законопроект является лишь формальностью, необходимой для расчета субсидии гражданам, получающим льготу по плате за капремонт.

«Стоимость взноса за капремонт устанавливает Правительство Ярославской области. В рамках своих полномочий оно установило величину взноса в размере 7 рублей. Законопроект действует в соответствии с Жилищным кодексом при расчете фактической субсидии для льготников. То есть формально речь идет о том, чтобы заменить одну цифру на другую», — сказал Андрей Лукашов.

Депутаты отметили лукавство этой позиции, подчеркнув, что именно принятие этого закона дает силу постановлению правительства.

«Попрошу правительство не лукавить. Зачем писать в пояснительной записке, что изменение стандарта не повлечет увеличения платы граждан? Все же прекрасно понимают, что это не так!» — заявил депутат Николай Бирук.

Резко против повышения платы за капремонт выступил лидер коммунистической фракции в региональном парламенте Александр Воробьев. Он отметил, что в настоящее время региональный фонд капремонта не освоил миллиард рублей, собранных с граждан, и поинтересовался, под какие проценты эти деньги лежат в банке и кто получает с этого выгоду.

«В чем смысл повышения платы? Чтобы банки хорошо жили? Кроме того, почему никто не обратил внимания на замечание контрольно-счетной палаты? А там сказано, что на 2018 год рост коэффициента взноса значительно превышает уровень инфляции. Предлагаю обратиться к правительству с предложением оставить плату за капремонт на уровне 2016 года», — отметил Александр Воробьев.

Депутаты согласились с тем, что правительство никак не обосновало необходимость повышения размера взноса. Внятных разъяснений от Андрея Лукашова добиться не удалось. Он только отметил, что в настоящее время средств собираемых с собственников жилья, недостаточно.

В результате члены комитета не стали принимать решение по законопроекту, отложив его до следующего заседания. При этом, как подчеркнул председатель комитета Виктор Тамаров, рассматривать этот вопрос следует в комплексе с изменениями в закон о капремонте. Также депутаты решили потребовать от правительства обоснование необходимости увеличения платы за капремонт.

«Если обоснование будет неудовлетворительное, то, думаю, мы обратимся к правительству с просьбой вернуться к прежнему уровню платы», — резюмировал Виктор Тамаров.