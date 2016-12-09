Поклюка, Словения, 9 декабря, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Лидер общего зачета соревнований провел гонку уверенно, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Ebowalker Биатлон

«Мартен Фуркад одержал первую в своей карьере победу в Поклюке, показав лучшее время в спринте, — говорится в сообщении. — Бронзовым призером стал Антон Шипулин, уступивший Йоханнесу Бё лишь 1.4 секунды».

Кубок мира. 2-й этап. Спринт 10 км. Поклюка (Словения)

1. Мартен Фуркад (Франция)

2. Йоханнес Бё (Норвегия)

3. Антон Шипулин (Россия).

Читайте также: Букмекеры считают Шипулина претендентом на победу в спринте в Поклюке‍