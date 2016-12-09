Биатлонист Фуркад выиграл мужской спринт в Поклюке
Поклюка, Словения, 9 декабря, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Лидер общего зачета соревнований провел гонку уверенно, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.
«Мартен Фуркад одержал первую в своей карьере победу в Поклюке, показав лучшее время в спринте, — говорится в сообщении. — Бронзовым призером стал Антон Шипулин, уступивший Йоханнесу Бё лишь 1.4 секунды».
Кубок мира. 2-й этап. Спринт 10 км. Поклюка (Словения)
1. Мартен Фуркад (Франция)
2. Йоханнес Бё (Норвегия)
3. Антон Шипулин (Россия).
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