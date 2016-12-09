Севастополь, 9 декабря, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Правительство Севастополя выделило 4,3 млн рублей на проведение губернаторской елки для детей и новогоднего бала-приема у губернатора для молодежи. Оба торжества включены в список городских мероприятий, передает корреспондент ИА REGNUM.

HolgersFotografie Праздничная ель

Главное управление культуры запланировало проведение губернаторской елки для талантливых и одаренных детей. Новогодний праздник для 1100 детей пройдет 28 декабря в культурно-информационном центре. Списки приглашенных уже готовят департаменты образования, культуры и молодежной политики и спорта.

По информации пресс-службы департамента соцзащиты, 100 гостей по «квоте» приглашенных на губернаторскую елку — дети из малообеспеченных и многодетных семей.

«Обычно елки проводят для детей сирот. Но мы подумали, что нужно поощрить и детей, которые достигли успехов в спорте, учебе или проявили свои музыкальные таланты», — сказала начальник главного управления культуры Галина Солянина.

Для юных зрителей подготовят интерактивное шоу, новогодние развлечения у елки, спектакль, подарки и фейерверк.

По словам директора «Агентства культуры и искусства» Александра Грязнова, для организации праздника планируется израсходовать два миллиона рублей. Обязательным условием конкурса заявок для организаторов оговорен подвоз детей из сельских населенных пунктов Севастополя.

В этом году пройдет и новое для города мероприятие — общегородской новогодний бал-прием у губернатора, для его проведения из бюджета Севастополя выделено 2,3 млн рублей. По словам Галины Соляниной, новогодний бал пройдет 28 декабря, на него будут приглашены 200 молодых и креативных людей.

«На этот бал будет приглашена самая заслуженная молодежь города, которая получит призы и подарки», — уточнила Солянина, добавив, что деньги пойдут на оформление зала, обучение участников бала танцам и подарки.

Итоги конкурса исполнителей услуг будут известны 12 декабря.