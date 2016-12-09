Краснодар, 9 декабря, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В Краснодаре выявлена крупная несанкционированная свалка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 9 декабря, она образовалась в поселке Индустриальном в Прикубанском округе Краснодара.

ИА REGNUM Свалка

Площадь земельного участка, захламленная опасными отходами, превысила 3,4 тысячи кв. метров. Как уточнили в надзорном ведомстве, «отходы располагаются навалом на почве, что приводит к беспрепятственному поступлению в нее вредных веществ и к ее загрязнению и деградации».

Вред, нанесенный почве, уже оценили в более чем 2,7 миллиона рублей. Прокуратура настаивает на уголовном преследовании виновных лиц по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения с отходами, повлекшее загрязнение окружающей среды). Также в Прикубанский районный суд Краснодара предъявлено исковое заявление к собственнику земельного участка и организации-арендатору о понуждении ликвидировать свалку. Прокурор требует обязать ответчиков не только вывезти строительные отходы, но и рекультивировать земельный участок, а также возместить причиненный окружающей среде вред.

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Напомним, 8 декабря сообщалось о свалке бытовых отходов вблизи села Красносельское в Динском районе. Здесь произошел пожар, в результате которого погибли пять человек — граждане Узбекистана. Расследование ситуации взял на личный контроль губернатор Кубани. По словам Вениамина Кондратьева, эта свалка не раз привлекала внимание.

Подробнее: Пожар на свалке в кубанской станице унёс жизни пяти человек«Если вы отдаете ее в аренду, надо по всей строгости спрашивать с арендаторов», — отметил глава региона, потребовав от краевого министерства ТЭК и ЖКХ в течение суток доложить о причинах произошедшего.

Кондратьев заметил, что в жилищно-коммунальном хозяйстве Динского района отсутствует элементарный порядок. Замечания по работе данного ведомства носят постоянный характер.