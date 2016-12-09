Саратов, 9 декабря, 2016, 14:53 — ИА Регнум. В Саратовской области по сравнению с 2015 годом зафиксирован рост возбужденных уголовных дел о мошенничестве на 90% и получении взяток — на 74,4%. В регионе средний размер получаемой взятки в сравнении с 11 месяцами 2015 года вырос на 3,3% — с 14 тыс. 368 рублей до 14 тыс. 841, а средний размер предлагаемой взятки снизился на 58,2% — с 55 тыс. 212 рублей до 23 тыс. 53 рублей, такие данные ИА REGNUM предоставили в пресс-службе СУ СКР области.

Kuzrab.ru Коррупция

За 11 месяцев 2016 года следственным управлением возбуждено 372 уголовных дела о коррупционных преступлениях, что на 10,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В настоящее время уже наложен арест на имущество коррупционеров на сумму 53 млн 418 тысяч рублей.

Как отмечают в ведомстве, спектр совершаемых преступлений достаточно широк. В этом году расследовались уголовные дела о мошенничествах и их различных видах, о присвоениях и растратах, о злоупотреблениях должностными полномочиями, о превышении таких полномочий, о взяточничестве и служебных подлогах.

Следователями расследовано с направлением в суд 177 уголовных дел о совершении 320 преступлений коррупционной направленности. По результатам расследования обрели статус подсудимых 180 человек.

Подсудимыми по направленным в суд делам, чаще всего, становились граждане региона (31,7%); руководители и работники коммерческих организаций (10,5%); главы и депутаты муниципальных образований (8,9%); сотрудники правоохранительных органов, студенты (6,1%); преподаватели и сотрудники высших учебных заведений (4,4%); сотрудники государственных и муниципальных унитарных предприятий, врачи (3,9%); сотрудники службы исполнения наказаний (3,3%); главы и сотрудники районных администраций, сотрудники службы судебных приставов (2,8%).

А также — индивидуальные предприниматели и их работники, сотрудники муниципальных учреждений, сотрудники станций по борьбе с болезнями животных (2,2%); председатели управляющих компаний и товариществ собственников жилья, директора общеобразовательных школ, заведующие детских садов, адвокаты, сотрудники государственной инспекции труда, сотрудники миграционной службы (1,1%); сотрудники МЧС, сотрудники военных комиссариатов, члены избирательных комиссий, сотрудники центра занятости населения (0,5%).

Следственное управление СК России по Саратовской области напоминает, что любой человек может изменить ситуацию в лучшую сторону: необходимо отказаться от участия в каких-либо незаконных и непрозрачных мероприятиях, а обо всех фактах склонения к совершению коррупционного преступления или вымогательства взятки, сообщать в правоохранительные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений деятельности нашего государства и борьба с этим явлением носит системный и постоянный характер.