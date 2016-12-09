Ярославль, 9 декабря, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Ярославское региональное отделение политической партии «ЯБЛОКО» обратилось ко всем представителям оппозиции, общественных организации и движений с предложением о выдвижении единой кандидатуры от оппозиционных сил на выборы Губернатора Ярославской области 8 сентября 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель ЯРО ПП РОДП «ЯБЛОКО» Владимир Зубков.

Открытое письмо к жителям ЯО, полит партиям, общественным организациям и их объединениям

В открытом письме, текст которого ИА REGNUM публикует, отмечается, что главной целью предлагаемого объединения общественных и оппозиционных сил является разработка альтернативной программы развития Ярославской области, по сути, предвыборной программы единого кандидата, и обеспечение реальной конкурентной борьбы на пост высшего должностного лица Ярославской области.

«Необходима широкая открытая дискуссия, как по личности единого Кандидата, так и программе развития Ярославской области в целях преодоления социальной апатии и вовлечения каждого жителя Ярославской области в решение вопроса развития Ярославской области. В Ярославской области необходим реальный диалог жителей, общества и власти для преодоления недоверия людей к власти, необходимо обсуждение самых сложных проблем — при этом обсуждение открытое и честное», — говориться в письме.

При этом Владимир Зубков подчёркивает, что возможное отсутствие реальной, персональной альтернативы на выборах Губернатора Ярославской области 8 сентября 2017 года делегитимизируют сам процесс выборов и подрывает авторитет государственной власти. Выдвижение альтернативной программы развития Ярославской области послужит более взвешенной и экономически оправданной политике, учету интересов жителей региона в работе высшего должностного лица Ярославской области.