Брянск, 9 декабря, 2016, 14:38 — ИА Регнум. На 20 декабря 2016 года филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» запланировал полное ограничение подачи электроэнергии в ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе поставщика. При этом, по данным организации, уже с 7 декабря частичное ограничение введено в одном из объектов музея в Почепе.

kirill_moiseev Музей-усадьба Толстого

Под грядущее ограничение, в том числе, попадет и музей-усадьба имени А.К. Толстого в селе Красный Рог.

«Ограничение подачи электрической энергии — это крайняя мера, которую филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» применяет, если проблему неплатежей не удается решить путем переговоров», — говорится в ответе пресс-службы.

При этом, по данным организации, с начала 2016 года из 18 тысяч запланированных отключений было произведено только 1,2 тысячи.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2016 года в музее уже вводилось ограничение подачи электричества. Долг учреждения составил 500 тысяч рублей. К слову, октябре 2015 года на реконструкцию музея-усадьбы из федерального бюджета было выделено 163 млн рублей. Средства были выделены поручением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на основе обращения брянского губернатора Александра Богомаза. Работы в рамках подготовки к 200-летию со дня рождения писателя, которое отмечается в 2017 году.