Ватикан, 9 декабря, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Святой престол был осведомлен заранее о подготовке введения военного положения в Польше (Варшава объявила его 13 декабря 1981 года). Об этом в интервью итальянскому журналу Faro di Roma рассказал польский разведчик Томаш Туровский, который под прикрытием иезуита работал в Ватикане.

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По словам Туровского, в 1975 году он вступил в корпус польской разведки в подразделение нелегалов под кодовым именем «Джежон» (Dzierzon). Его первоначальной миссией стало получение доступа к секретным документам НАТО. А так как натовские капелланы в Италии были в основном иезуитами, стать членом Общества Иисуса показалось наиболее эффективным способом проникнуть в их ряды.

Миссия агента «Джежона» в Риме длилась с 1977 по 1980 год. После того, как в 1978 году Кароль Войтыла был избран папой Римский, Туровский получил новое задание — Варшава была заинтересована в выяснении «политических» планов Иоанна-Павла II и его безопасности. Коммунистические власти дали задание нелегалу помочь охране понтифика, так как знали, «что если что-то случилось с папой, первыми подозреваемыми будут они».

Туровский получил приказ проинформировать руководство Ватикана о недостатках охраны Иоанна-Павла II. Он выбрал «обходной путь»: во время обедов с сотрудниками службы безопасности Святого престола, садясь рядом с ним, вслух обсуждал проблемные вопросы безопасности. «Один раз папа спросил: «Томаш, какая ваша истинная миссия?». И я ответил: «Служить стране и заботиться о безопасности папы», — вспоминает агент.

По его словам, в Ватикане в то время были китайские агенты, некоторые из ЦРУ, многие священники были связаны с европейскими разведками, и среди них был тот, кого знали как «русского». Туровский утверждает, что он выступал переводчиком на всех тайных переговорах между папой и Советским Союзом. «Могу сказать, что еще в ноябре 1981 года, «русский» сказал мне, что Ватикан имел информацию о подготовке введения военного положения в Польше. Я думал, что он фантазирует, но он был прав», — заключает польский нелегал.