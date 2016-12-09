Челябинск, 9 декабря, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Ликвидировать размещение отходов на территории Челябинска власти намерены с помощью привлечением финансовых средств по экологической программе «Чистая страна». Об этом глава города Евгений Тефтелев доложил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, передает корреспондент ИА REGNUM.

Colin Delaney Свалка

Получение федерального финансирования, на которое рассчитывают городские власти, станет возможным после подготовки администрацией Челябинска и министерством экологии Челябинской области проекта рекультивации городской свалки с проведением необходимых экспертиз, в том числе государственной экологической экспертизы.

«Мы заканчиваем в этом году предпроектные работы, а на следующий год объявляем конкурс на проект рекультивации свалки. В период 2017 и начала 2018 годов будет подготовлен проект со всеми экспертными заключениями. Это позволит уточнить стоимость работ и получить федеральное финансирование», — сообщил на встрече с губернатором Евгений Тефтелев.

Общий объем финансирования проекта по рекультивации городской свалки в Челябинске по программе «Чистая страна» составит 1,2 млрд рублей. Реализовав мероприятия администрация рассчитывает полностью избавиться от свалки мусора в городской черте Челябинска.

Отметим, свалку в городской черте Челябинска, достигающую местами 40-метровой толщины из скопившихся твердых бытовых отходов, власти намереваются заменить полигонами, расположенными на близлежащих к мегаполису территориях. Один из таких полигонов разрабатывается под Челябинском на территории Полетаевского поселения.