Москва, 9 декабря, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил граждан России с Днём Героев Отечества в ходе ежегодного торжественного приёма по случаю этого праздника. Видеозапись речи Путина опубликована на официальном сайте главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В пресс-службе президента уточнили, что на приёме присутствовали более 300 военных и гражданских лиц, которые проявили героизм и мужество. «Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия», — сообщили в пресс-службе.

Президент отметил, что Россия гордится героями всех поколений и исторических периодов. В том числе и теми, кто присутствует в зале — героями наших дней.

«Отвага, способность к жертвенному подвигу были и остаются важнейшим качеством национального характера народа России», — отметил президент.

Глава государства напомнил, что люди рискуют своими жизнями не для медалей и орденов. Это делается для спасения других людей.

«До конца исполняют свой воинский, служебный, гражданский долг. Проявляют истинное благородство, волю и твёрдость, и герои Отечества всегда были и будут в России на особом, самом высоком счету», — сказал он.

Путин в своей речи вспомнил героизм защитников древней Руси, героев Российской империи, в том числе и войны 1812 года, героев Великой Отечественной войны. Вспомнил он и о героях — наших современниках: российского офицера, вызвавшего на себя огонь террористов в Сирии, и сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова.

«Как наш полицейский, почти на наших глазах, глядя убийцам в глаза, произнёс ставшие легендарными слова: «Работайте, братья!», — сказал он.

Путин сказал, что на подвигах, которые совершают люди, воспитывается гордость за наш народ и за Россию. Президент предложил поднять тост за героев нашего Отечества.