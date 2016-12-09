Ставрополь, 9 декабря, 2016, 14:21 — ИА Регнум.



Mvdlnr.ru Осторожно, снег!

В Ставропольском крае из-за неблагоприятных погодных условий 8 декабря вводились ограничения на трассах в Новоалександровском районе.

В 08:30 с 60 по 65 километр трассы «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красная Гвардия» было введено ограничение для всех видов транспорта.

Закрыта была также дорога «Новоалександровск — станица Григорополисская» с 29 по 34 километр.

Причина — сильный боковой ветер. Он создает переметы, на дороге наледь и снежные накаты. На место сразу прибыла снегоуборочная техника.

Неблагоприятные погодные условия создали проблемы и в Александровском районе. Движение там не ограничивалось, но Госавтоинспекция не исключала такого исхода и попросила автовладельцев лишний раз не выезжать на эту трассу.

Позже в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД сообщили ИА REGNUM о том, что с 10:45 ограничения на трассе «Новоалександровск — станица Григорополисская» были сняты.

В 11:10 движение в Новоалександровском районе был полностью восстановлено. Техника расчистила трассы от наледи и переметов.

Наряды ДПС следят за состоянием автодорог региона. Вместе с тем, Госавтоинспекция края призывает водителей строго соблюдать меры предосторожности, планировать поездки по краю с учетом дорожных и метеорологических условий.

Лучше всего автолюбителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте в направлении Новоалександровского и Александровского районов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что и на других трассах края дежурят спасатели, готовые помочь застрявшим на заснеженных дорогах автовладельцам.

МЧС региона объявила штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным северо-западным ветром порывами до 30 м/с, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС. Такая же погода сохранится в начале ночи с 09 на 10 декабря в западной части края. На дорогах края гололедица, что способствует росту автоаварий.

Напомним, два дня назад на трассе «Новоалександровск — станица Григорополисская» также вводились ограничения из-за снегопада.

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