Тамбов, 9 декабря, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Долг коммунальных организаций, которые обслуживают объекты министерства обороны в Тамбове, составляет примерно 1 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Тамбовские коммунальные системы», долг образовался за водоснабжение и водоотведение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализация

«ОП «Воронежское» АО «ГУЖФ» не оплатило услуги за август, сентябрь и октябрь 2016 г., сумма задолженности составляет около 500 тыс. руб., ОП «Воронежское» АО ГУЖКХ» не оплатило услуги за период с июля по октябрь 2016 г., сумма задолженности составляет также около 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным организации, деньги из федерального бюджета на счета компаний поступают, но почему-то не доходят до поставщиков ресурсов.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2016 года АО «ТКС» пошло на крайние меры: из-за долга в 10 млн рублей, который накопился с декабря 2015 года, ограничило водоотведение на объектах. После этого долг был почти полностью погашен.

В пресс-службе ООО «ГУЖФ» корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что с августа 2016 года из выставленных 1,2 млн рублей компания заплатила АО «ТКС» 800 тысяч рублей. Остальные деньги перечислить не смогли из-за долгов управляющей организации."В данный момент долг управляющей организации за поставляемый ресурс составляет 440 тысяч рублей. Дальнейший взаиморасчет с ресурсоснабжающей организацией будет производиться по факту поступления средств, собранных с жителей за коммунальную услугу. От своевременной оплаты жителями коммунальных услуг зависит расчет с поставщиком АО «ТКС», — сообщили в пресс-службе.