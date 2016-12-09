Гамбург, Германия, 9 декабря, 2016, 14:09 — ИА Регнум. После окончания гуманитарных пауз операция в Алеппо будет продолжена. Об этом 9 декабря по итогам участия в заседании СМИД ОБСЕ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Боевые действия были приостановлены в Алеппо, чтобы помочь уйти гражданскому населению. После гуманитарных пауз операция продолжится до тех пор, пока бандиты не уйдут из Восточного Алеппо. Если бы мы хотели «пересидеть» администрацию Обамы, то я бы не общался с Джоном Керри», — сказал Лавров.

Он напомнил, что РФ и США договорились о встрече экспертов: «Если эксперты опять не передумают, то есть возможность договориться о том, как завершить урегулирование ситуации в Восточном Алеппо путём вывода всех боевиков. Но слишком много непонятного в том, как американская сторона ведёт себя на переговорах по Сирии».

Напомним, накануне Сергей Лавров заявил о том, что эксперты России и США, несмотря на отзыв Вашингтона своего же предложения по работе экспертов в области вывода всех террористов из Алеппо, встретятся для проведения соответствующей работы.