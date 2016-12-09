Астрахань, 9 декабря, 2016, 14:02 — ИА Регнум. В деле о похищении ребенка — подданного Королевства Нидерланды — поставлена точка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ 9 декабря, оспорить вынесенный ранее Астраханским областным судом обвинительный приговор преступникам не удалось.

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В апелляци­онных жалобах и сами осужденные, и их защита утверждали о неправильной квалификации действий и суровости назначенного наказания. Однако доводы жалоб были опровергнуты представителем Генпрокуратуры РФ при апелляционном разбирательстве дела. Верховный суд РФ оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу.

Осудили двух жителей Астрахани — Рустама Али Бала оглы Алимирзоева и Самира Махмуд оглы Ахмедова за покушение на похищение человека. Суд состоялся 20 сентября текущего года. Наказание — 9 и 8 лет лишения свободы соответственно.

Идея похитить ребенка своей постоянной клиентки, чтобы потом потребовать выкуп в размере 15 млн рублей, пришла в голову Алимирзоеву, который занимался частным извозом. К делу он привлек своего знакомого и Ахмедова, купил пневматический пистолет, маски, а также подготовил письмо с требованием о выкупе и угрозой убить ребенка в случае их невыполнения.

О готовящемся преступлении матери ребенка сообщил знакомый организатора покушения, который не пожелал становиться соучастником. Женщина обратилась в полицию. С этого момента все дальнейшие действия злоумышленников были под контролем стражей порядка. Преступников задержали в конце марта у дома потерпевшей, куда они прибыли с намерением реализовать свой умысел.