Челябинск, 9 декабря, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Челябинский областной суд снизил сумму ущерба, которую рабочий Владислав Кантемиров должен уплатить предприятию «Челябинский электрометаллургический комбинат». Теперь сумма составляет 3 млн 22 тыс. 525 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Челябинского облсуда.

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Напомним, в феврале 2016 года автомобиль челябинца протаранил дорогостоящий автомобиль «Роллс-Ройс», записанный на предприятие олигарха Александра Аристова. Первоначально ущерб был оценен в 5 млн рублей. Позже, после проведенной экспертизы, была назначена сумма в 3,8 млн рублей, часть из которой — 400 тыс. уплатили владельцу по ОСАГО. Оставшуюся часть в 3,4 млн рублей Кантемирову пообещали снизить до суммы около двух млн рублей, которая рабочему была бы «посильна».

Напомним, после случившейся аварии Александр Аристов, который передвигался на дорогостоящем автомобиле (стоимостью около 20 млн рублей), заявил, что простил виновника аварии. Однако через некоторое время Кантемирову пришла повестка в суд, в котором выяснилось об иске, поданном подконтрольным олигарху предприятием ЧЭМК.

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Высокопоставленные как региональные, так и федеральные чиновники и партийцы заявили о необходимости помочь рабочему. Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов заявлял о том, что рабочему будет предоставлен бесплатный адвокат и финансовая помощь от партии на выплату назначенной судом суммы за поврежденный «Роллс-Ройс». Местные челябинские чиновники громко заявляли о том, что они «организуют сбор финансовой помощи рабочему человеку».

Время было предвыборное, заявления нужны были громкие. Спикер областного Заксобрания Владимир Мякуш накануне выборов, летом 2016 года, заявлял о необходимости закончить этот «нелепый суд». Глава ЗСО собирался пообщаться с Аристовым.

В настоящее время Кантемиров, после проведенных судебных тяжб, добился лишь относительного снижения суммы выплаты и рассрочки платежей на 30 лет. Впрочем, бизнесмен Аристов ранее заявлял, что сумму, которую уплатит ему рабочий, он отдаст его дочери.

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