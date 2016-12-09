Москва, 9 декабря, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Посредники полковника ГУСБ МВД Юрия Тимченко, который, по версии следствия, требовал как минимум 100 млн рублей за прекращение уголовного производства в отношении ООО «Деловые линии», получили сумму в 50 млн рублей в недорогой сумке. Об этом сообщает 9 декабря «Лайф».

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Еще 50 млн рублей Тимченко должен был получить позже, после снятия ареста со счетов компании. По данным издания, стоимость сумки, в которой находился муляж внушительной денежной суммы, составляла 2 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, по факту задержания в Санкт-Петербурге полковника Главного управления собственной безопасности МВД России Юрия Тимченко назначена проверка. Обстоятельства, причины и условия, за которыми последовало задержание начальника отдела № 17 «Запад» РУСБ ГУСБ МВД России Тимченко, будут подробно и объективно изучены.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время сотрудники ГУСБ МВД и сотрудники Управления «М» ФСБ России выехали в Санкт-Петербург», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Санкт-Петербурге сотрудниками УФСБ России были задержаны посредники Тимченко — Константин Марченков и Сергей Зиновенко. Они получили от представителя компании «Деловые линии» муляж денежных средств на сумму 50 млн рублей. Также был задержан и Тимченко, в кабинете которого были найдены 350 тыс. рублей.