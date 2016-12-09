Минск, 9 декабря, 2016, 13:50 — ИА Регнум.



President.gov.by Александр Лукашенко

Вопрос о преждевременном вынесении отдельных решений в сфере таможенного регулирования участников Евразийского союза с национального законодательства на наднациональный уровень поставил Александр Лукашенко в ходе состоявшегося сегодня, 9 декабря, в Минске совещания по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Как докладывает правительство, в ходе переговорного процесса Белоруссии впервые удалось добиться согласия стран ЕАЭС с нашим предложением о поэтапном снижении норм беспошлинного ввоза товаров физическими лицами, — сказал белорусский лидер. — Однако в представленном проекте кодекса, как мне докладывают, данные договоренности не закреплены. Встает вопрос, какие гарантии, что после подписания документа стороны не изменят свою позицию и будут соблюдать достигнутые соглашения?»

Глава государства также поинтересовался, что Белоруссия получает от ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС с учетом произошедших изменений. «Если мы что-то выигрываем — хорошо, но если проигрываем, как я понял из вашего доклада, тогда зачем нам такой союз?» — сказал руководитель республики, обращаясь к главе Минфина Владимиру Амарину.

«И все ответят, где бы кто потом ни работал, если только в результате применения этого кодекса на практике мы увидим какие-то недостатки, — заявил Глава государства. — Каждый несет персональную ответственность. Это очень серьезная вещь».

Лукашенко констатировал, что почти два года экономика республики функционирует в рамках Евразийского экономического союза, подытожив: «Результаты известны. Я уже не единожды об этом говорил. Падение товарооборота в союзе — около 40% в прошлом году, в этом году — около 15%. Вот результат».

«Поэтому принятие Таможенного кодекса является важным этапом развития и укрепления интеграционных процессов. Но в интересах нашей страны», — подчеркнул он.

Лукашенко сообщил, что у него «возникает ряд вопросов с точки зрения соблюдения в представленном документе национальных интересов» и поинтересовался, учтены ли в новом кодексе ранее достигнутые интеграционные договоренности, отвечает ли документ изменившейся геополитической ситуации у основных партнеров по союзу.

«И, самое главное, учитывает ли он те ошибки, которые были допущены и которые неприемлемы для нас, прежде всего, с финансовой точки зрения?» — озадачил он участников совещания.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря на совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС Александр Лукашенко заявил: «Надо привлечь всех специалистов, вплоть до оппозиционно мыслящих, как мы их часто называем». Проект нового ТКТС уже согласован на уровне правительств и запланирован к подписанию на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря в Санкт-Петербурге.