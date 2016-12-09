Москва, 9 декабря, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Законопроектом, направленный на совершенствование правового регулирования отдыха и оздоровления детей, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря. «Нам дорог каждый ребенок», — заявил член Совфеда Валерий Рязанский в ходе обсуждения.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

Прежде всего, уточняется понятие «организации отдыха детей и их оздоровления». Кроме того, конкретизируются полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов МСУ в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение их безопасности.

Создается федеральный реестр сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления — порядок формирования и ведения устанавливается правительством РФ.

Одновременно предлагается предусмотреть возможность предоставления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, включая оплату проезда к месту отдыха и обратно.

Изменениями туроператоры, турагентства будут обязаны соблюдать установленные требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения несовершеннолетними туристами и порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.

«Основной смысл законопроекта — не ограничивая формы детского отдыха, установить четкий порядок его организации, обеспечить ответственность организаций за безопасность. Предусмотрены разработка и утверждение профессиональных стандартов, а также квалификационных требований, чтобы исключить работу с детьми неподготовленных людей», — заявляла ранее один из авторов законопроекта вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

Депутат Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») заявила, что законопроект необходимо оперативно принимать. «Бизнес должен знать новые правила, чтобы быть готовым к новому летнему сезону», — сказала она.

Законопроект внесен после трагедии в Карелии, дети из лагеря «Парк-отель «Сямозеро» отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей.