Москва, 9 декабря, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Российский рубль в начале торгов 9 декабря повысился к доллару США и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Так, биржевой курс евро понизился на 25 копеек к рублю и составил, по состоянию на 12:00 мск, 66,96 рублей. В свою очередь, доллар США подешевел на 33 копейки — до 62,95 рубля.

По состоянию на 13:30 цена за один доллар составляет 63,063 рублей, цена евро — 66,975 рублей. Такая цена за евро в последний раз наблюдалась в конце июля прошлого года.

Напомним, 8 декабря торги на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Рубль заметно укрепился к евро и немного ослаб к доллару. Курс российской валюты растёт на фоне роста нефтяных котировок.