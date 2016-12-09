Екатеринбург, 9 декабря, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В Свердловской области — очередной скандал, связанный с депутатами регионального законодательного собрания. Представитель депутатского корпуса Вячеслав Вегнер предлагает узаконить коррупцию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Своё предложение он высказал 8 декабря на молодёжном антикоррупционном форуме. «Я высказал свое мнение в ввиде шутки на вопрос — что коррупция существовала всегда. А посему начал с того, что проституция существует всегда и везде с ней борются. Но местами устав — легализовали и получают доход в ввиде налогов. И предположил в шутливой форме — может и коррупцию легализовать? (орфография и пунктуация сохранены. Прим. ИА REGNUM )», — пояснил он свои слова.

Сам депутат позднее назвал свои слова шуткой. Но резонанс они вызвали отнюдь не шуточный. Общественница Людмила Варакина на своей странице в социальной сети Facebook отметила, что публичное лицо может шутить только со своими друзьями и при отсутствии журналистов и посторонних. «Любое слово, любая фраза от депутатов и высших чиновников воспринимаются как официальные слова», — отметила Людмила Варакина.

Кроме того, свои меры к депутату намерена принять и прокуратура. Сам депутат, впрочем, заявил на своей странице в соцсети, что «с нетерпением жду вызова и порицания».

Вегнер также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее заявил, что нельзя никого называть виновным до решения суда, а борьба с коррупцией — это не шоу. Также глава государства призвал правоохранительные структуры и СМИ не поднимать «информационные волны». «И что мы видим? Готовлю заявление Президенту на высказывание прокурора», — заявил депутат.

Ка ранее сообщало ИА REGNUM, на всю Россию своим заявлением прославился депутат Заксобрания Илья Гаффнер. Произошло это в начале 2015 года. Депутат предложил населению экономить на еде. Эти его слова вызвали широкий общественный резонанс и массовое негодование.