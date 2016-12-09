Рыбинск, Ярославская область, 9 декабря, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области произошел раскол в рядах городского отделения партии «Единая Россия». Сразу 8 депутатов Муниципального совета Рыбинска заявили о своем выходе из партийной фракции в представительном органе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из депутатов совета Дмитрий Бондарев.

Единая Россия

По его словам, внутренняя обстановка в городском отделении «Единой России» далека от конструктивной, что отражается на работе Муниципального совета. Партийное и фракционное руководство не приемлет инакомыслия и дискуссий, занимается сведением личных счетов и «местечковой возней».

«8 декабря мы написали коллективное заявление о выходе из фракции. Поводом для такого решения стали процессы, происходящие внутри партии. Руководитель городского отделения «Единой России» Евгений Сдвижков сводит с людьми личные счеты, а руководитель фракции занимается местечковой возней. Никакого конструктива. Впрочем, официально фракция не зарегистрирована, а неоднократные предложения о разработке Положения о фракции не были поддержаны. Меня уже исключили из партии, сказали, что я якобы ее дискредитировал. Только вот никак не смогли пояснить, чем именно», — озвучил свою позицию Дмитрий Бондарев.

Дмитрий Бондарев отметил, что уже оспорил решение городского отделения партии в отношении себя в региональном политсовете «Единой России», который рассмотрит этот вопрос в понедельник, 12 декабря. Бондарев подчеркивает, что, если не найдет поддержки на областном уровне, готов обращаться в вышестоящие партийные инстанции.

Заместитель председателя фракции «ЕР» в Рыбинском Муниципальном совете Александр Соколов назвал позицию коллег политическим демаршем и подчеркнул, что коллективное заявление о выходе из фракции не является приемлемым.

«Мы не считаем, что эти депутаты вышли из фракции. Заявление о вступлении во фракцию каждый из них писал лично, покинуть фракцию можно также при помощи личного заявления. Внутри партии есть дискуссия, но это не означает, что любое мнение будет принято. Я считаю, что «притеснение» внутри фракции — это только предлог. Эти действия направлены против мэра Рыбинска Дениса Добрякова, которому эта группа депутатов при каждом удобном случае старается поставить «неуд». Это политический демарш», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Александр Соколов.

Заместитель секретаря политического совета Ярославского регионального отделения «Единой России» Павел Исаев оценивает ситуацию в Рыбинске критически. Он подчеркивает, что на следующих выборах партия вряд ли поддержит тех, кто сейчас повернется к ней спиной.

«Эта ситуация возникла еще при прежнем руководстве города, когда с рядом депутатов не был выстроен конструктивный диалог. Конфликт продолжился и при новом руководстве города. Совет разделился на тех, кто за администрацию, и тех, кто против. Но нельзя быть оппозиционером в составе «Единой России». Скорее всего, конфликт будет разрешен только на следующих выборах. Вероятно, покинувшие фракцию депутаты уже не смогут быть выдвинуты от «Единой России», а пойдут от других партий, а народ оценит, кто достоин представлять его интересы в Муниципальном совете», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Павел Исаев.