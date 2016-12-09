Краснодар, 9 декабря, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сократилось количество сообщений о преступлениях коррупционной направленности. Так, если за девять месяцев прошлого года их было зарегистрировано 774, то с января по октябрь 2016 года — 697. Это на 10% меньше. Такие данные ИА REGNUM озвучили в региональном комитете СКР 9 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

За отчетный период было возбуждено 417 уголовных дел данной категории, в том числе по фактам получения взяток — 165, мошенничества — 53, дачи взяток — 92, злоупотребления должностными полномочиями — 19, посредничества во взяточничестве — 18, коммерческого подкупа — 19. По сравнению с прошлогодними показателями, брать и давать взятки меньше не стали, а вот количество мошенничеств сократилось.

Читайте также: Генералу ФСО Геннадию Лопыреву предъявили официальное обвинение

Главу отделения партии пенсионеров на Кубани заподозрили во взятке на 5 млн

В настоящее время дознаватели ведут расследования по 563 уголовным делам, закончены производством 309 уголовных дел, из них 275 направлено в суд. Среди фигурантов уголовных дел — четыре должностных лица органов исполнительной власти, 30 чиновников органов местного самоуправления, 46 работников органов МВД. Кроме того, на нарушении закона о коррупции попались 15 сотрудников регионального минздрава, 21 работник министерства образования и науки, 23 — министерства юстиции.

Одно из дел о крупной взятке было возбуждено в отношении главы администрации Супсехского сельского округа Анапы. Его обвинили в получении 14 миллионов рублей. Также под следствием по подозрению в получении 3 млн рублей взятки находится государственный инспектор ИФНС России №1 по Краснодару, а также заместитель начальника следственного отделения отдела МВД России по Новопокровскому району. Ему вменяют в вину получение 1 млн рублей взятки.

Ряд коррупционеров уже понесли заслуженные наказания. Так, к 3,5 года колонии и штрафу в 2,3 млн рублей приговорен бывший начальник одного из отделов министерства образования и науки Краснодарского края Энвер Зиядинов. Суд признал его виновным в получении взятки и покушении на мошенничество. За получении взятки в крупном размере бывший работник управления муниципального контроля Новороссийска Денис Зиновьев приговорен судом к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 12 миллионов рублей.

Напомним, в прошлом году за аналогичный период следственными органами было зарегистрировано 774 сообщения о преступлениях коррупционной направленности, возбуждено 423 уголовных дела, в том числе по фактам получения взяток — 126, по фактам мошенничества — 83, дачи взяток — 94, злоупотребления должностными полномочиями — 20, превышения должностных полномочий — 12, коммерческого подкупа — 20. До суда доведены 239 уголовным дел. Общая сумма причиненного ущерба превысила 66 миллионов рублей. Среди фигурантов уголовных дел значились 20 чиновников органов исполнительной власти и местного самоуправления, 31 работник органов МВД, 29 сотрудников Минздрава, 24 работника минобрнауки, 12 — ФССП, восемь работников органов ФСИН, двое — службы наркоконтроля, шесть — в ФМС.