Ярославль, 9 декабря, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля от «Яблока» Владимир Зубков предложил региональным властям не ограничиваться передачей на уровень региона полномочий по благоустройству, водоснабжению и водоотведению. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Владимир Зубков

«Я хочу предложить врио губернатора Дмитрию Миронову забрать у нас полномочия по образованию — школы и детские сады. Это наиболее затратные полномочия, а денег на нормальное содержание школ и садиков в бюджете города попросту нет. В результате мы дошли до того, что на каждую мелочь в школах собирают с родителей. Это ненормальная ситуация. Обеспечить чистой водой ярославцев — очень важно, но дети — это наше будущее. Регион должен взять на себя полномочия и обеспечить ремонт садиков и школ, полноценное питание детей, зарплату педагогов и прочее в полном объеме, чтобы не пришлось прибегать к унизительным поборам. Департамент образования мэрии города может влиться в соответствующий областной департамент. Это приведет к значительной экономии бюджетных средств. У области гораздо больше возможностей. Это позволит также мэру Ярославля сконцентрироваться на главном — уборке города, он станет своего рода главным дворником», — сказал лидер фракции «Яблоко» в муниципалитете Ярославля Владимир Зубков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональные власти вышли с законодательной инициативной о перераспределении полномочий в сферах благоустройства, водоснабжения и водоотведения.