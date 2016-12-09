Ницца, Франция, 9 декабря, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал поражение своей команды в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы против французской «Ниццы» (1:2).

Trkterra.ru Футбольный арбитр

«Судья испортил игру, — цитирует футболиста Sportbox.RU. — После матча я ему сказал, что победа «Ниццы» полностью на его совести. Удалить игрока и поставить пенальти — двойное наказание — это просто бред!»

При этом Смолов добавил, что «Краснодар» полностью контролировал ход матча с «Ниццей».

«Но судья полностью перевернул игру, — говорит нападающий. — Соперник сравнял счёт. Второй гол был необязательным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФК «Ницца» на своем поле переиграл «Краснодар» в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы. Встреча прошедшая 8 декабря на стадионе «Альянц Ривьера» во Франции, завершилась со счетом 2:1.

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