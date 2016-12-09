Смолов об игре против «Ниццы»: «Судья полностью перевернул игру»
Ницца, Франция, 9 декабря, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал поражение своей команды в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы против французской «Ниццы» (1:2).
«Судья испортил игру, — цитирует футболиста Sportbox.RU. — После матча я ему сказал, что победа «Ниццы» полностью на его совести. Удалить игрока и поставить пенальти — двойное наказание — это просто бред!»
При этом Смолов добавил, что «Краснодар» полностью контролировал ход матча с «Ниццей».
«Но судья полностью перевернул игру, — говорит нападающий. — Соперник сравнял счёт. Второй гол был необязательным».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФК «Ницца» на своем поле переиграл «Краснодар» в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы. Встреча прошедшая 8 декабря на стадионе «Альянц Ривьера» во Франции, завершилась со счетом 2:1.
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