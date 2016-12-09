Абакан, 9 декабря, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В Хакасии за получение взятки в крупном размере осужден бывший сотрудник управления капитального строительства 37-летний Юрий Протасов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 декабря, в республиканском следственном управлении СКР.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

Протасов был ведущим инженером по надзору за строительством отдела капитального строительства управления капитального строительства. В ведомстве напомнили, что он осуществлял контроль и технический надзор за строительством жилых домов в селе Шира Ширинского района Хакасии, пострадавшем в результате апрельских пожаров 2015 года.

Следствие и суд установили, что, осуществляя подготовку приемосдаточной документации, подтверждающей выполнение работ по строительству генеральным подрядчиком ООО «Черногорск отделстрой», Протасов получил от учредителя фирмы Василия Смольникова взятку в размере 200 тысяч рублей. В связи с тем, что Протасов составил и подписал акты выполненных работ, в «Черногорск отделстрой» перечислили деньги за выполнение условий государственных контрактов.

Приговором суда Протасову назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2015 года в Хакасии в результате массовых пожаров пострадали 38 населенных пунктов, без жилья остались 6,5 тысячи человек, погибли более 30 человек. Для погорельцев региона возвели более 1,2 тыс. домов.