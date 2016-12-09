Каир, 9 декабря, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Шесть полицейских погибли в результате теракта на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Каире, сообщает 9 декабря Reuters.

geralt Взрыв

Взрывное устройство находилось в мусорном баке, рядом с КПП. В результате взрыва семь человек получили ранения, трое полицейских и четверо гражданских.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, 24 ноября исламисты атаковали КПП на Синайском полуострове. Группа боевиков открыла огонь из автоматического оружия, террорист-смертник на заминированном автомобиле подорвал себя возле КПП. В результате атаки погибли восемь солдат Египта.