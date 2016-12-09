Вашингтон, 9 декабря, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Избирательная кампания обошлась избранному президенту США Дональду Трампу почти на треть дешевле, чем его сопернице от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает Reuters со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии США.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Согласно опубликованным документам, в своем избирательном фонде Трамп собрал около $339 млн, из них $66 млн внес лично кандидат. Потратил же Трамп $322 млн.

Предвыборная гонка стоила Хиллари Клинтон $565 млн, всего в качестве пожертвований она собрала около $581 млн. Разница расходов в частности объясняется тем, что Трамп отказался в ходе праймериз оплачивать опросы общественного мнения, он назвал их «бесполезными».

Своих соперников по Республиканской партии Трамп обошел при помощи бесплатных ресурсов в интернете и соцсетях — так он обращался к избирателю напрямую.

Ожидается, что Трамп вступит в должность 20 января 2017 года. Голосование выборщиков за президента пройдет только 19 декабря, а официально его объявят 6 января 2017 года.