Ярославль, 9 декабря, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Власти Ярославской области забирают у муниципальных властей полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения. Проект закона Ярославской области «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» внесен в региональное заксобрание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославльводоканал

Региональные власти объясняют это двумя причинами: разницей в тарифах в разных городах и селах, а также низким качеством питьевой воды.

«Максимальные тарифы для населения на холодное водоснабжение и водоотведение по различным муниципальным образованиям более чем в 2 раза превышают средний уровень тарифов, сложившийся по области, и в 5−6 раз — минимальные тарифы. При этом в областном бюджете предусмотрена субсидия на возмещение разницы между экономически обоснованными тарифами организаций и льготными тарифами для населения. Для обеспечения доступности коммунальных услуг населению целесообразно перейти на единые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по Ярославской области, что также позволит снизить расходы областного бюджета по данной субсидии, которые за последние три года составили более 390,8 млн. рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Региональные власти считают, что, забрав полномочия у муниципалов, они смогут значительно повысить качество питьевой воды. Для этого необходимо привлечь инвестиции для реконструкции оборудования и сетей, однако для частных инвесторов неинтересны отдельные предприятия. Из пояснительной записки следует, что региональные власти планируют забрать у муниципалов водоканалы.

«Решение этих задач возможно только через проведение масштабной реконструкции и модернизации системы водопроводно-канализационного хозяйства (далее — ВКХ), а также переход на единую технологию водоподготовки. Источниками финансирования данного процесса могут быть как бюджетные средства, в т.ч. привлеченные из федерального бюджета, так и внебюджетные средства. Субъекты Российской Федерации располагают большими возможностями для привлечения такого вида финансирования, чем бюджеты отдельных муниципальных образований. При этом необходимым условием эффективного осуществления полномочий органов государственной власти является консолидация муниципальных активов ВКХ на уровне субъекта Российской Федерации.», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона принимается в рекордные сроки. Он внесен в Ярославскую областную думу 9 декабря, и уже в 10 утра был рассмотрен комитетом по законодательству. Комитет одобрил проект закона. Принять его планируется на заседании Думы 13 декабря, а вступит в силу он уже с 1 января 2017 года. Вероятно, вслед за этим должна последовать передача водоканалов со стороны муниципальных властей в распоряжение региона. Крупнейшими из них являются «Ярославльводоканал» и «Водоканал» города Рыбинска.