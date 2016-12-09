Калуга, 9 декабря, 2016, 12:27 — ИА Регнум. 239 млн рублей на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья дополнительно поступят в 2017 г. в бюджет Калужской области. Об этом шла речь 8 декабря на расширенном заседании комитета по бюджету, финансам и налогам областного парламента.

ИА REGNUM Ветхое жилье

По словам министра финансов области Валентины Авдеевой, деньги поступят от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Еще 170 млн рублей на расселение аварийных домов будут потрачены из бюджета Калужской области на условиях софинансирования.

Так, уже к июлю 2017 года в рамках программы переселения граждан из 523 аварийных домов планируется переселить новые квартиры 8 600 человек.

Напомним, в настоящее время в 26 муниципалитетах области расселено более 4 тысяч человек из 1825 жилых помещений. Кроме того, в этом году построено 15,3 тысячи кв. метров арендного жилья. Под снос пошли 600 домов, непригодных для жилья.