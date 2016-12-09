Киев, 9 декабря, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Проведение «Евровидения-2017» в Киеве подтверждено окончательно. Об этом сообщает на своем сайте телеканал «UA:Первый», который выступает одним из организаторов конкурса.

Jf Панорама города Киев

«В вопросе относительно места проведения «Евровидения-2017» поставлена точка, — говорится в сообщении. — Во время генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза (EBU), которая проходила в швейцарской Лозанне 8 декабря, было окончательно подтверждено, что международный песенный конкурс весной 2017 г будет принимать столица Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2016 г. украинская певица Джамала стала победительницей международного песенного конкурса «Евровидение-2016», выступив с песней «1944» о депортации крымских татар.

По правилам соревнований, следующий музыкальный конкурс теперь должен пройти на территории Украины.

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