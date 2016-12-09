Чебоксары, 9 декабря, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, правоохранительные органы публикуют итоги работы по противодействию коррупции. В региональном СУСК отмечают, что число коррупционных преступлений в регионе снизилось, но при этом возрос объём ущерба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

«Работа по выявлению и расследованию преступлений коррупционной направленности следователями регионального следственного управления Следственного комитета строится в тесном взаимодействии со всеми органами государственной власти и правоохранительными органами. Она ведется совместными усилиями и целенаправленно, чтобы пресечь коррупционные преступления и привлечь виновных лиц к установленной законом уголовной ответственности, разрушить существующий в обществе миф о неприкасаемости чиновников, замаравших в коррупционных схемах свое имя и подрывающих такими действиями авторитет соответствующих государственных, муниципальных и коммерческих структур», — говорят в чувашском СУСК.

В чувашском СУСК отмечают снижение коррупционных дел, но при этом обращают внимание на рост ущерба в результате преступлений. С начала года в следственное управление поступило 260 сообщений о преступлениях коррупционной направленности (за аналогичный период 2015 года — 345), по 214 из них возбуждены уголовные дел (за аналогичный период 2015 года — 287). В суды направлено 80 уголовных дел о 139 эпизодах преступлений коррупционной направленности, совершенных 87 лицами (за аналогичный прошлогодний период — 74).

«Структура коррупционных преступлений, как правило, не меняется, но меняется только их количество. Например, если в прошлом году чаще всего выявлялись служебные подлоги, то в этом году первенство захватило, если так можно выразиться, получение взятки», — констатируют в СУСК по Чувашии

Всего в этом году было возбуждено 54 уголовных дела (за аналогичный прошлогодний период — 42). На втором месте — мошенничество: возбуждено 48 уголовных дел против 21 за аналогичный прошлогодний период. Далее идут коммерческий подкуп (34 дела), служебные подлоги (28 дел), злоупотребление должностными полномочиями (17 дел), дача взятки (15 дел), присвоение или растрата с использованием служебного положения (9 дел), превышение должностных полномочий (5 дел). Также возбуждено 2 уголовных дела по фактам воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности — оба в отношении должностных лиц правоохранительных органов.

За совершение коррупционных преступлений в этом году на скамье подсудимых оказались 10 должностных лиц органов местного самоуправления (шесть глав муниципальных образований, два депутата местных представительных органов власти), 8 представителей власти (три сотрудника системы МВД, четверо — службы исполнения наказаний, один человек из МЧС). Отметим, что всего за 2011−2016 годы к уголовной ответственности за коррупцию привлечены 97 должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе 40 глав органов МСУ. За пять лет к уголовной ответственности также привлечены 84 сотрудника правоохранительных органов.

Установленный следствием ущерб по уголовным делам о коррупции оценивается на сумму свыше 42,5 млн рублей (за аналогичный период прошлого года — 6,8 млн рублей). Принятыми следователями мерами удалось возместить свыше 7,5 млн рублей из указанной суммы ущерба. Стоимость имущества, арестованного по ходатайству следователей, превысила 17,7 млн рублей.

Органами прокуратуры Чувашии с начала года выявлено свыше 1,8 тыс. нарушений законодательства о государственной и муниципальной службе, противодействии коррупции. В целях их устранения внесено более 500 протестов, направлено в суд около 60 исков, внесено свыше 700 представлений об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено более 500 должностных лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено более 40 виновных лиц. По материалам прокурорских проверок органами следствия возбуждено 20 уголовных дел.

В ведомстве отмечают, что в числе наиболее распространенных нарушений остаются непредставление либо сообщение недостоверных сведений о доходах и имуществе государственными гражданскими (муниципальными) служащими.

Кроме того, прокурорами выявлено 20 фактов наличия в действиях государственных и муниципальных служащих заинтересованности, которая вела к конфликту интересов: «До прокурорского вмешательства служащими какие-либо меры по урегулированию ситуации не принимались. По всем выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования, нарушения устранены». В ведомстве отмечают, что по результатам антикоррупционной экспертизы около 9 тыс. нормативных правовых актов органов местного самоуправления из 411 документов исключено 496 коррупциогенных факторов.