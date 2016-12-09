Москва, 9 декабря, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Постановление о продлении весенней сессии в 2017 году до конца июля приняла Госдума, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Так называемая весенняя сессия нижней палаты парламента начнется 9 января и завершится 30 июля.

Впервые распорядок предусматривает деление отпускного периода на два этапа. «Один из них приходится на первую половину мая и представляет тринадцать отпускных дней. И второй период — с 31 июля по 28 августа — 29 дней. В целом это 42 дня», — заявила глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

По мнению комитета, решение позволяет более эффективно выстраивать работу и использовать рабочее время парламентариев.

Вместе с тем в ходе дискуссии депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов обратил внимание на то, что новый распорядок работы предусматривает отпуск депутатов с 1 мая по 15 мая. Вместе с тем, по его словам, традиционно депутаты 1 мая принимали участие в маевках, митингах и праздничных демонстрациях вместе с избирателями. По его мнению, логично было бы поменять местами отпуска и неделю работы в регионах.

Это предложение нашло поддержку главы профильного комитета, она заверила, что комитет обсудит эту инициативу.