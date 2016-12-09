Ярославль, 9 декабря, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Ярославской области снижается число отказов матерей от новорожденных. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, на 1 сентября текущего года в области зафиксировано 26 таких случаев, тогда как в 2010 их было 92.

Детский дом

«В последние годы власти региона активно занимаются вопросами опеки. В Ярославской области наметились четкие позитивные тенденции: уменьшилось общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось число отказов матерей от новорожденных. Этому способствовало комплексное взаимодействие медиков, психологов, всех служб сопровождения. Динамика есть, но нам необходимо вывести данную работу на новый качественный уровень», — прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Костин.

В настоящее время в регионе проживают 3719 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тогда как в 2010 году — 4749 человек. Из них 1610 детей воспитываются в приемных семьях, 1546 — в семьях опекунов и попечителей, 563 ребенка находятся на полном государственном обеспечении в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

Председатель комиссии Общественной палаты региона по социальной и демографической политике, охране материнства и детства, трудовым отношениям Светлана Лягушева отмечает, что в настоящее время изменился сам подход к воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей — акцент теперь ставится на приемные и попечительские семьи. Однако, по мнению Светланы Лягушевой, именно детским домам должна принадлежать основная роль в этом процессе.

«Если раньше детский дом был местом проживания сироты, то сегодня ситуация изменилась. Сегодня детский дом — это место временного пребывания ребенка до устройства его в семью. И функция подбора семьи должна оставаться не за социальными центрами, а именно за детскими домами — ведь здесь досконально знают ребенка и смогут подобрать для него оптимальные условия», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Светлана Лягушева.

Между тем, Общественная палата Ярославской области провела комплексную проверку детских домов региона. Итоги проверки будут подведены в ближайшее время.