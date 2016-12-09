Воронеж, 9 декабря, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Пассажирский самолет авиакомпании «Комиавиатранс», летевший из Санкт-Петербурга в Белгород, приземлился в аэропорту Воронежа 9 декабря. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию Воронежского аэропорта.

wacki56 Самолет

«По причине низкого коэффициента сцепления в аэропорту Белгорода, самолёт авиакомпании «Комиавиатранс», летевший из Санкт-Петербурга, приземлился в нашем аэропорту», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

С начала декабря аэропорт «Воронеж» принял уже несколько рейсов, которые не смогли приземлиться в аэропортах назначения из-за непогоды.

Так, 3 декабря в воронежском аэропорту приземлился ATR-72 авиакомпании «UTair», выполнявший рейс по маршруту Москва — Белгород и самолёт А320 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Волгограда в Москву. 5 декабря, в связи с неблагоприятными метеоусловиями Москвы воронежский аэропорт принял три рейса авиакомпании «S7 Airlines» (Минеральные Воды — Москва, Санкт-Петербург — Москва, Волгоград — Москва) и рейс авиакомпании «Глобус» (Новосибирск — Москва).