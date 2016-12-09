Великие Луки, Псковская область, 9 декабря, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Псковская область подала заявку на строительство новой школы на 1350 мест в городе Великие Луки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, стоимость проекта оценивается в 1 млрд 150 млн рублей.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

В ходе рабочей встречи губернатора Псковской области Андрея Турчака с заместителем председателя правительства Российской Федерации Ольгой Голодец 8 декабря вице-премьер пообещала поддержку этому проекту, а также проекту по капительному ремонту великолукской средней общеобразовательной школы №6. «Стоимость работ составляет 180 млн рублей. Сегодня образовательное учреждение рассчитано на обучение 975 детей, в результате капремонта будет создано дополнительно 125 новых мест», — пояснили в пресс-службе администрации Псковской области.

Планируется, что строительство новой школы в Великих Луках начнётся в 2017 году, а капремонт школы №6 — в 2018 году.

Напомним, с апреля нынешнего года в Пскове строится новая школа на 1350 мест. Стоимость объекта составляет более 1 млрд рублей, из них 787 млн — средства федерального бюджета.

В трёхэтажном здании разместятся общеобразовательные классы, учебные лаборатории, классы для детей с ограниченными возможностями. На пришкольной территории будут оборудованы спортивный комплекс с футбольным, баскетбольным и волейбольными полями. Согласно графику, новая школа откроет свои двери для первых учеников 1 сентября 2017 года.