Рыбинск, Ярославская область, 9 декабря, 2016, 11:48 — ИА Регнум. 8 декабря Муниципальный Совет Рыбинска Ярославской области утвердил бюджет города на 2017 год. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска, бюджет сформирован бездефицитным, но все статьи расходов, в том числе социальных, сокращены.

Ольга Таранова Рыбинск

Доходная часть бюджета составит 4,4 миллиарда рублей, где 1,6 миллиардов собственных доходов, 2,7 млрд — безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. Расходная часть составит также 4,4 миллиарда рублей.

При этом в новый год Рыбинск войдет с муниципальным долгом в размере 1,3 миллиарда рублей. Для его снижения в плановом периоде 2018−2019 годов в бюджете заложено превышение доходов над расходами в размере 50 миллионов рублей ежегодно. Просроченную кредиторскую задолженность, которая сейчас составляет 324 миллиона рублей, планируется погасить в будущем году за счет продажи акций предприятия «Горэлектросеть».

«Следующий год для нас всех будет очень напряженным. Все опасения, которые вы высказали сегодня, я выслушал. Ни одно мнение, которое здесь прозвучало, не останется без внимания. В следующем году нам всем будет непросто. Я прошу не ставить свои личные амбиции выше городских», — подвел итог работы глава города Рыбинска Денис Добряков.

В следующем году Рыбинск отказался от выплат ряду льготников, которые шли за счет местного бюджета, в том числе многодетным семьям и инвалидам. По словам депутатов, такие условия городу выдвинул регион.

«Мы действительно выходим на бездефицитный бюджет. Есть договорные обязательства с областью, есть бюджетный кредит, что не позволяет нам пользоваться муниципальными надбавками. Но адресная помощь нуждающимся будет оказываться обязательно — средства на это в бюджет заложены. Да, будет трудно, но будем работать вместе с жителями и администрацией. Кроме того, администрация города, проведя анализ, выяснила, что многие предыдущие бюджеты были «завоздушены», и вот эти пустые излишки мы убрали», — отметил Петр Кельберг.

Его коллега Дмитрий Бондарев оценивает бюджет критически. Он подчеркивает, что, экономя на социальных расходах, городская власть не хочет экономить на себе.

«Обделили опять спортсменов, многодетные семьи, сославшись на тяжелую финансовую ситуацию. Но свои расходы администрация оптимизировать не хочет — зачем, например, содержать три административных здания, если можно потесниться? Почему бы не сократить зарплаты председателя Муниципального совета и его помощника — эти должности сейчас занимают люди далеко не бедные», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Дмитрий Бондарев.