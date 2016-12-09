Вашингтон, 9 декабря, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Студия Диснея объявила о перезапуске популярного телевизионного мультсериала «Утиные истории» (DuckTales), премьера которого состоялась в 1987 году. Новые серии зрители смогут увидеть уже в 2017 году, передает CNN.

Цитата из м/с «Утиные истории». реж Боб Хэчкок. 1987. США Главные герои мультфильма

Как рассказал вице-президент компании Disney, обновленный проект познакомит современное поколение с энергетикой и духом авантюризма персонажей оригинального сериала. Героями 21 серии и двух специальных эпизодов вновь станут селезень-миллиардер Скрудж МакДак и его племянники Билли, Вилли и Дилли.

Мультипликационный сериал о приключениях утиного семейства стал вторым в своем роде, выпущенном студией Диснея. Первыми были «Мишки Гамми», в дальнейшем на экраны вышли «Чип и Дейл спешат на помощь», «Чудеса на виражах» и «Чёрный Плащ». «Утиные истории» включали 100 эпизодов, последний из которых вышел в мае 1990 года. В августе того же года в прокат вышел полнометражный мультфильм — «Утиные истории: Заветная лампа».