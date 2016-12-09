Ростов-на-Дону, 9 декабря, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Непогода, обрушившаяся на Ростовскую область, внесла коррективы в работу аэропорта донской столицы. В настоящее время задерживаются шесть самолетов, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на онлайн-табло.

traveLink Самолет в аэропорте

Все рейсы московского направления. Так, борты задерживаются из Домодедово, Шереметьево и Внуково. В статусе значится «Ожидается прибытие». Кроме того, два пассажирских лайнера ушли на запасные аэродромы. Так, вылетевший из Домодедово сегодня ночью борт приземлился в Краснодаре, а рейс из Шереметьево — в Сочи.

Читайте также: На юге России бушует непогода: почти 230 тыс. человек остались без света

Причина задержек — неблагоприятные погодные условия. Циклон принес в регион сильный ветер, порывы которого достигают 28 метров в секунду, а также снег. Между тем, в настоящее время регистрация идет на рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий МЧС региона распространило накануне. Синоптики пообещали в Ростове — на — Дону 9 декабря сильный ветер, который будет сопровождаться осадками в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Из-за метили на дорогах региона ухудшилась видимость. Ряд районов остался без электроэнергии. Так, восстановительные работы специалисты уже начали в 31 муниципальном образовании Дону. Всего в зону отключения попали 170 населенных пунктов в 19 районах области — почти 188 тыс. человек. Ликвидируют последствия непогода 142 бригады в составе 574 человек и 140 единиц техники.