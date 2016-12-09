Оренбург, 9 декабря, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В муниципальных образованиях Оренбуржья родители выпускников сдают ЕГЭ. «Излишние переживания перед экзаменами чаще свойственны не столько самим выпускникам, сколько их родственникам, в особенности — старшего поколения. И поэтому акция «Родители сдают ЕГЭ» как раз и призвана понизить в семьях ненужную психологическую напряженность в преддверии экзаменов через получение адекватного представления о порядке и правилах сдачи ЕГЭ», — отметил министр образования Оренбургской области ИА REGNUM, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бланк ЕГЭ

Во всех муниципалитетах Оренбуржья 9 и 10 декабря министерство образования области проводит региональную акцию «Родители сдают ЕГЭ». В эти дни родственники выпускников могут испытать на практике все особенности процедуры единого государственного экзамена, начиная с необходимости предъявить паспорт при входе в пункты проведения испытаний, пройти регистрацию и проверку металлодетектором, грамотно заполнить бланки, а также соблюдать требования к поведению в аудитории. Заявки на участие в ЕГЭ по русскому языку подали 1169 родителей, по математике — 905.

Стоит отметить, акция проводится в Оренбургской области во второй раз. Напомним, в марте 2016 года ее участниками стали около 2 тысяч человек. Многие родители тогда отметили, что проведение акции повысило уровень их доверия к государственной итоговой аттестации.

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