Москва, 9 декабря, 2016, 11:27 — ИА Регнум. DDoS-атаки хакеров на пять крупнейших банков и финансовых организаций России были отражены «Ростелекомом», заявил директор центра кибербезопасности «Ростелекома» Муслим Меджлумов.

geralt Хакеры. Атака

По его словам, часть трафика генерировалась с домашних маршрутизаторов пользователей, которые принято относить к IoT устройствам, это выяснили специалисты «Ростелекома». Кроме того, атаки были организованы с помощью устройств, поддерживающих протокол управления CWMP (TR-069).

Атака на банки и финансовые организации шла более двух часов, пиковая мощность составляла 3,2 миллиона пакетов в секунду.

Меджлумов также напомнил, что в конце ноября атаке через домашние устройства пользователей подвергся крупнейший немецкий оператор Deutsche Telecom и ирландский провайдер Eircom.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря на пленарном заседании Госдумы глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия») заявил, что кибератаки являются системной угрозой для российской финансовой системы. 3 декабря американский телеканал CNN заявил, что некие хакеры украли со счетов Банка России два миллиарда рублей.

В начале декабря ФСБ РФ сообщила о готовящихся за рубежом массированных кибератаках, нацеленных на дестабилизацию финансовой системы РФ.