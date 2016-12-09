Чебоксары, 9 декабря, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В Чувашии на 1 декабря долги по зарплате в Чувашии составили 20,2 млн рублей, что на 3,7 млн рублей (или на 15,6%) меньше по сравнению с ноябрем. Из них 83,3% — это долги организаций-банкротов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате со ссылкой на сведения организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

Вся сумма задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Долги организаций, находящихся в процессе конкурсного производства, не изменились, составив также 16,8 млн рублей (или 83,3% от общей суммы задолженности). В общем объеме долгов по зарплате вырос удельный вес организаций обрабатывающих производств (с 68,7% до 81,6%), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (с 11,7% до 14,7%).

Отметим, по состоянию на 8 ноября в ходе проверки ООО «Фирма «Старко», Государственной инспекцией труда в Чувашии выявлена задолженность по выплате заработной плате 398 работникам за август, сентябрь 2016 в размере более 10,5 млн рублей. За нарушение трудового законодательства строительная компания была привлечена к административной ответственности по части 6 ст. 5.27 КоАП РФ и оштрафована на 48 тыс. рублей. На устранение выявленных нарушений трудового законодательства предъявлено предписание.

Снизилась численность работников, перед которыми имеется задолженность по зарплате. Если в октябре она составляла 586, то в ноябре долги по зарплате имелись перед 386 работниками, из них в обрабатывающих производствах — перед 179 сотрудниками, в сфере управления недвижимым имуществом — перед 116. Долги перед работниками есть на предприятиях пяти муниципалитетов: Чебоксар (179 человек), Канаша (115 человек), Ибресинского района (64), Марпосадского района (9) и Вурнарского района (1 человек).

В расчёте на одного человека долги по зарплате возросли за месяц с 40,8 тыс. до 54,9 тыс. рублей. В том числе в обрабатывающих производствах задолженность в расчёте на одного человека превысила 92 тыс. рублей, что в 45,3 раза превышает фонд зарплаты организаций-должников. Задолженность в расчёте на одного человека в Чебоксарах составляет 92 тыс. рублей, в Ибресинском районе — 41,1 тыс. рублей, в Марпосадском раоне — 38,8 тыс. рублей, в Канаше — 3,6 тыс. рублей, в Вурнарском районе — 330 тыс. рублей.

На 1 декабря наибольшая задолженность по зарплате сложилась в Чебоксарах (16,5 млн рублей) и Ибресинском районе (2,6 млн рублей).