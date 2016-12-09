Вашингтон, 9 декабря, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Коллективам ученых из США и Великобритании, изучавшим горные породы Гренландии — крупнейшего острова Земли — удалось пролить свет на его историю. Результаты исследований опубликованы в виде двух статей в журнале Nature.

Флаг Гренландии

Первая группа ученых обнаружила в коренных породах, скрытых Гренландским ледяным щитом, изотопы химических элементов, которые возникли в далеком прошлом из-за воздействия космических лучей. Исходя из данных анализа, ученые предположили, что в истории острова могло быть несколько промежутков, когда его поверхность была полностью свободна ото льда.

Такие периоды могли длиться до 280 тыс. лет. Один из них, отмечают специалисты, относился к эпохе плейстоцена, который начался 2,6 млн лет назад и завершился 11,7 тыс. лет назад.

Авторы второго исследования изучили отложения, которые появились на побережье Гренландии вследствие выветривания. Раньше эти породы находились в глубине острова. По данным этой группы ученых, периодов, когда остров польностью освобождался от ледяного панциря, в его истории не было. Однако были периоды, когда ото льда освобождалась значительная часть Гренландии. Оба исследования велись на востоке острова, а значит, в любом случае эта территория была не менее покрыта льдом, чем сегодня.